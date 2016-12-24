В Саранске под колеса «Audi Q7» угодил 13-летний велосипедист

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, в Саранске под колеса премиального кроссовера угодил 13-летний велосипедист. Инцидент произошел в 12 часов 38 минут напротив дома № 3  по  пр. Ленина. 39-летний  водитель автомашины «Audi Q7» при повороте во двор дома совершил наезд на 13-летнего школьника, который передвигался на велосипеде марки «Стелс». В результате ДТП несовершеннолетний с различными травмами  был госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу. Как сообщается, водитель трезв.

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