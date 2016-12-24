Молодой парень из Саранска может сесть на 20 лет за наркоторговлю

Антикризисный штаб
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В Саранске перед судом готовится предстать 29-летний наркодилер, проваливший криминальное «задание» организатора наркотрафика. Молодой человек обвиняется в покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
Как выяснилось в ходе расследования, в начале этого года житель Саранска вышел в интернете на связь с держателем крупных партий «синтетики». По достигнутой договоренности, он должен был разместить в столице Мордовии три десятка закладок с разовыми дозами «химии». За каждую закладку ему полагалось вознаграждение в 500 рублей.
Молодой человек забрал из указанного тайника свыше 30 граммов мефедрона и расфасовал синтетический наркотик по 32 пакетикам. С этим «багажом» он явился на улицу 2-ая Набережная в Саранске. Здесь он успел сделать с десяток закладок. После отчетного снимка на смартфон о выполненной работе дилера задержали сотрудниками УНК МВД по РМ.
В последующем в ходе личного досмотра и осмотра жилища обвиняемого полицейские обнаружили и изъяли у него оставшиеся свертки с запрещенным веществом общим весом более 19 граммов.
Свою вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал полностью. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. По инкриминируемой статье молодому человеку грозит вплоть до 20 лет лишений сворбоды. А вот организатор наркоторговли, как это часто и происходит, остался в качестве неустановленного лица.
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