Первомай в Мордовии

Афиша на День Победы
Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Афиша мероприятий в рамках празднования 1 мая Праздника Весны и Труда
Саранск
Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина
12:00 – «Место встречи Пушкинский парк» – открытие весенне–летнего сезона
«С праздником Весны, любимый город!» – праздничная программа
Парк культуры и отдыха Пролетарского района
12:00 – Праздничное мероприятие, посвященное открытию летнего сезона
13:00 – «Шутки, игры, песни, соберут всех вместе!» – детская игровая программа
14:00 – «Первомай шагает по планете» – музыкально-развлекательная программа
Парк Победы
Праздничный концерт, посвященный открытию сезона
13:05 – Концерт дуэта «Не боли, душа»
Площадь Дома культуры р.п. Луховка
«А за окном цветущий май» – вечер отдыха
Концертная площадка по ул. М. Расковой
«Празднуй, радуйся, гуляй – наступает Первомай!» – праздничная программа
г. Рузаевка
Парк культуры и отдыха
12:00-18:00 – Праздничные мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда и открытию паркового сезона-2022
Аллея машиностроителей
18:00-19:15 – Праздничный концерт
с. Большие Березники
СОШ №1, ул. Ленина, д.56
Торжественное мероприятие, посвященное 1 Мая
с. Старое Шайгово
Парк культуры и отдыха
10:00 – Праздничная программа «Весна! Наполним музыкой сердца!»
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Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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