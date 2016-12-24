Первомай в Мордовии

Репортер

Афиша мероприятий в рамках празднования 1 мая Праздника Весны и Труда

Саранск

Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина

12:00 – «Место встречи Пушкинский парк» – открытие весенне–летнего сезона

«С праздником Весны, любимый город!» – праздничная программа

Парк культуры и отдыха Пролетарского района

12:00 – Праздничное мероприятие, посвященное открытию летнего сезона

13:00 – «Шутки, игры, песни, соберут всех вместе!» – детская игровая программа

14:00 – «Первомай шагает по планете» – музыкально-развлекательная программа

Парк Победы

Праздничный концерт, посвященный открытию сезона

13:05 – Концерт дуэта «Не боли, душа»

Площадь Дома культуры р.п. Луховка

«А за окном цветущий май» – вечер отдыха

Концертная площадка по ул. М. Расковой

«Празднуй, радуйся, гуляй – наступает Первомай!» – праздничная программа

г. Рузаевка

Парк культуры и отдыха

12:00-18:00 – Праздничные мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда и открытию паркового сезона-2022

Аллея машиностроителей

18:00-19:15 – Праздничный концерт

с. Большие Березники

СОШ №1, ул. Ленина, д.56

Торжественное мероприятие, посвященное 1 Мая

с. Старое Шайгово

Парк культуры и отдыха

10:00 – Праздничная программа «Весна! Наполним музыкой сердца!»

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