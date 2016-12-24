Жители Рузаевки голосуют за территорию для благоустройства

Жители Рузаевки в настоящее время имеют возможность проголосовать за территорию, которую необходимо благоустроить в первую очередь. Для победителя голосования будет подготовлена концепция благоустройства. Проект будет реализован в 2023 году в рамках федерального национальной программы «Жилье и городская среда».

Проголосовать можно до 30 мая. Это можно сделать на портале za.gorodsreda.ru с помощью упрощенной регистрации на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». В будние дни с 14.00 до 16.00 с помощью волонтеров, которые дежурят в стационарных точках голосования - на Привокзальной площади, д. 4, в ТЦ «Северный, в ТЦ «Оазис».

Волонтеров легко определить. Ребята стоят с планшетами в руках, и одеты в специальную форму. Каждый из этих молодых людей знает, как найти подробную информацию о представленных проектах.

В Рузаевке определены три площадки для голосования: музей боевой техники под открытым небом по улице Луначарского, сквер по улице Революции 1905 года, общественное пространство, ограниченное домами 3В, 5, 7, 9 по улице 40 лет Победы и автодорогой по улице 40 лет Победы.

В текущем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Рузаевке будет благоустроена территория велодрома, а в Красном Сельце - Центральная площадь.