В Саранске осудили менеджера по продажам за хищение денег у матери

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В Пролетарском суде Саранска вынесли приговор 37-летнего местному товарищу, тайно обиравшему свою мать. Менеджера по продажам судили за тайное хищение денег с банковской карты родительницы.
В суде нашли свое подтверждение данные расследования, по которым мужчину признали виновным. В декабре 2020 года, аккурат под новогодние праздники, он заявился домой к матери и между делом попросил у нее мобильный телефон под предлогом просмотра новостей. Но вместо пролистывания ленты событий, сынуля зашел в приложение банка на смартфоне и стянул с материнской банковской карты 10 тысяч рублей.
В последующем он неоднократно приходил домой к родительнице и действовал аналогичным способом. Таким образом, в период с декабря 2020 года по январь года минувшего он тайно похитил с банковского счета потерпевшей денежные средства в общей сумме 90 000 рублей. Этими деньгами менеджер по продажам к своему удовольствию распорядился по собственному усмотрению.
В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью, но по закрепленному в Конституции РФ праву от дачи показаний отказался.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
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