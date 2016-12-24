Сотрудниками Росреестра организованы онлайн-консультации в МФЦ

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Управление Росреестра по Республике Мордовия запустило онлайн-консультации в МФЦ г. Саранска, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
С 28 апреля 2022 года в Многофункциональном центре доступны видеоконсультации, в ходе которых специалисты Росреестра дают разъяснения по вопросам, связанным с осуществлением учетно-регистрационных действий недвижимого имущества.
«В рамках работы по улучшению качества услуг Управление обеспечит консультирование граждан в МФЦ. Это является превентивной мерой по исключению причин для принятия государственными регистраторами отрицательных решений», – отметила руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова.
Задать вопросы сможет любой желающий по предварительной записи по телефону 8 (8342) 39-29-39 или у администратора МФЦ.
«Такая практика положительно скажется на качестве оказания государственных услуг и будет пользоваться популярностью со стороны заявителей»,– отметил директор ГАУ РМ «МФЦ» Александр Фокин.
Анонс консультаций размещен на официальных сайтах Росреестра и МФЦ, а также в группе во ВКонтакте.
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