В Мордовии уже зафиксировано несколько ДТП при использовании электросамокатов

На брифинге в пресс-центре регионального МВД рассмотрели вопросы использования жителями региона электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств дорожной мобильности. Старший инспектор отделения УГИБДД капитан полиции Ольга Аносова отметила, что управляющие такими транспортными средствами граждане нередко нарушают правила дорожного движения, либо ведут себя неадекватно.

«Сервисы кикшеринга делают электротранспорт массовым, из-за чего растет количество инцидентов на дорогах. В сводках Госавтоинспекции Мордовии уже зафиксировано несколько печальных инцидентов, когда лица, использующие электросамокаты, попадали в дорожно-транспортные происшествия. Учитывая, что некоторые модели данных устройств могут разгоняться до скоростей выше 80 км/ч, то они становятся чрезвычайно опасными, - рассказала инспектор. - На различных заседаниях, проводимых с участием заинтересованных ведомств, были вынесены предложения о внесении в ПДД категории участников дорожного движения, передвигающихся с помощью средств индивидуальной мобильности (СИМ). Однако, данные изменения пока не были приняты законодательно.

На данный момент пользователи СИМ должны руководствоваться характеристиками конкретного электросамоката. Если данное устройство имеет электродвигатель номинальной максимальной мощностью менее 250 Вт, то приравнивается к пешеходу. Если же электродвигатель номинальной максимальной мощностью от 250 Вт до 4 кВт, а развиваемая скорость не более 50 км/час, то официально это уже мопед, для управления которым нужно водительское удостоверение категории М, а водитель должен достичь возраста 16 лет. Если же развиваемая скорость электросамоката более 50 км/час, то он относится к мотоциклам, для управления им нужно водительское удостоверение категории А и шлем, ограничение по возрасту - от 18 лет».

Госавтоинспекция обращает внимание граждан, что за отсутствие водительского удостоверения во время езды на самокате большой мощности для его владельца предусмотрен штраф. Кроме того, ответственность владельца электросамоката наступает и в некоторых ситуациях, в частности, при езде без шлема, либо в нетрезвом виде, а также за оставление места ДТП.

Важно помнить, что водитель электросамоката – полноценный участник дорожного движения, который несет такую же ответственность за свои действия, как и водитель автомобиля. Поэтому не нужно недооценивать электросамокаты и считать их простым аттракционом.

В завершении спикеры рекомендовали гражданам при покупке средств индивидуальной мобильности для детей позаботиться о безопасности юных участников дорожного движения, заранее повторить с ними правила дорожного движения и разобрать «дорожные ловушки».