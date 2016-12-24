Украинские СМИ сообщают, что жители Крыма массово бегут с полуострова

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В украинских СМИ и проукраинских пабликах в соцсетях прошла информация, что крымчане продают жилье и стремятся уехать с полуострова. Цены на недвижимость при этом существенно обрушились.
Сайт войнасфейками.рф сообщает, что это ложные сведения, которые одновременно были вброшены и в СМИ, и в соцсети. На самом деле цены на квартиры в Крыме только растут. В перспективе востребованность российских курортов увеличится. Застройщики уже готовятся выводить на рынок небольшие квартиры площадью от 12 до 20 кв. м. по цене 3-4 млн рублей.
Пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам и следите за опровержением фейков на войнасфейками.рф.
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Артём Здунов обсудил с представителями Совета Федерации вопросы эффективного использования наследия ЧМ-2018
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