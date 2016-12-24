Указом Главы Мордовии отменены антиковидные ограничения в работе общепита

Репортер

Глава Мордовии Артём Здунов издал Указ, отменяющий почти все антиковидные ограничения на деятельность учреждений общепита. В частности, в указе говорится:

«Возобновить деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением проведения массовых мероприятий (банкеты, поминки и др.)»

При этом соблюдение санитарных норм (в частности, ношение масок) остается обязательным.

С текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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