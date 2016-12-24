В Мордовии снимаются ковидные ограничения для предприятий общепита

Меры дополнительной поддержки
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Глава Мордовии Артём Здунов 11 марта в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.
Руководитель региона отметил, что ситуация на территории Мордовии продолжает улучшаться. В сутки фиксируется около 200 новых случаев заражения, на лечении в ковидных госпиталях находятся менее 1000 пациентов.
«Однако режим повышенной готовности сохраняется, несмотря на то, что мы сняли ряд ограничений, - подчеркнул Артём Здунов. - И сейчас необходимо обратить особое внимание на проведение вакцинации и ревакцинации, чтобы не растерять уровень коллективного иммунитета, который мы достигли».
По-прежнему в группе высокого риска - граждане старшего поколения. Как отметила вице-премьер Галина Лотванова, 85 процентов пациентов, находящихся сейчас в ковидных госпиталях республики - это люди в возрасте 65 лет и старше.
С 9 марта все поликлиники региона возобновили оказание плановой медицинской помощи. Глава республики отметил необходимость качественного проведения профосмотров и диспансеризации. Для удобства граждан в медицинских учреждениях будут организован гибкий график работы специалистов, в том числе на прием к врачу можно будет прийти и в субботу.
Также руководитель Мордовии поручил Минздраву взять на контроль обеспеченность медицинских учреждений лекарственными препаратами. В зоне особого внимания - лекарства для льготных категорий. Министр здравоохранения республики Олег Маркин доложил, что ГУП РМ «Фармация» дополнительно приобретено более 150 наименований самых распространённых лекарств для торговли в розницу.
С учетом устойчивого снижения заболеваемости и стабилизации эпидситуации на оперштабе принято решение о снятии ограничений по работе предприятий общепита. При этом соблюдение всех санитарных требований остаётся обязательным. Эксперты не исключают возможность новой волны коронавируса.
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