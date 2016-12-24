«Чтобы люди не испытывали неудобств»

В Саранске рассмотрели проекты жилой застройки в черте города

11 марта Артём Здунов провел заседание Градостроительного совета Республики Мордовия. На профессиональное рассмотрение участников совета были вынесены несколько проектов жилой застройки в северо-восточной части Саранска.

Министр строительства и архитектуры Мордовии Алексей Гришакин рассказал о предложениях по комплексному развитию территорий и крупных инвестиционных проектах.

«Сейчас совместно с федеральным центром ведется большая работа по разработке и оказанию мер господдержки организациям строительной сферы при комплексном развитии территорий», - сообщил о перспективах в области строительства заместитель Председателя Правительства Мордовии Инсаф Хайруллин.

Собравшиеся рассмотрели несколько архитектурно-планировочных концепций застройки городского округа. Наиболее проработанными и целостными оказались проекты по застройке территорий в районе стадиона «Мордовия Арена» и по ул. Волгоградской возле ТЦ «Сити-Парк». Однако было выявлено, что при реализации этих проектов уже сейчас есть проблемы с транспортной инфраструктурой. Нужны дополнительные выезды, в том числе с многоуровневым движением, корректировка имеющейся улично-дорожной сети.

Глава Мордовии подчеркнул, что все вопросы городского архитектурного планирования в первую очередь необходимо прорабатывать с муниципалитетом: «Только совместно с руководством города можно принять взвешенное и грамотное решение. В этой связи как никогда актуален вопрос присутствия в мэрии главного архитектора!»

Руководителя региона поддержал и член Союза архитекторов России, проектировщик Владимир Годунов: «В первую очередь нужно всесторонне обсуждать с Администрацией города изменения в транспортной схеме этой территории, рассмотреть возможность организации кольцевой развязки на пересечении улиц Короленко и Волгоградской».

Наиболее интересным и масштабным из представленных на совете стала архитектурно-планировочная концепция застройки территории 6 микрорайона, в районе пересечения улицы Волгоградской и автодороги на Кочкурово. Здесь инвестор планирует возвести 16 домов на 3292 квартиры – это 195 тыс. кв. метров жилья. Срок застройки – 7 лет.

Реализуемая концепция «Зеленые дворы без машин» предусматривает два подземных паркинга, а также более 2 тысяч парковочные мест. В микрорайоне запланировано строительство детского сада на 350 мест и других социально значимых объктов. Кроме того, застройщик готов предусмотреть участие в госпрограммах по переселению граждан из ветхого жилья и предоставления жилья детям-сиротам.

Здесь тоже остро стоит вопрос по транспортной инфраструктуре и доступности общественного транспорта, а также по строительству в микрорайоне школы.

Председатель Мордовской региональной организации «Союз архитекторов России», заслуженный архитектор России Сергей Ходнев отметил: «На этой территории нужно не только пересмотреть транспортную схему, но и реорганизовать пешеходную сеть. Этот проект – своеобразная «точка» в застройке всей огромной территории в районе нового стадиона, поэтому нужно подойти к его реализации максимально грамотно!»

Артём Здунов подытожил обсуждение: «Считаю, нужно очень предметно доработать все спорные моменты представленных проектов, скорректировать их с учетом близости к реке, еще раз оценить обеспеченность социальной инфраструктурой. Чтобы люди после заселения не испытывали неудобств. Пока не будет решена проблема транспортной доступности новых жилых массивов, строительство не начинаем!»