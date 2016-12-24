В Саранске будут судить криминальных «водопроводчиков»

Уголовное дело по мошеннической парочке из Ярославской области поступило на рассмотрение в Пролетарский суд Саранска. Мужчина и его сообщница разыгрывали перед саранскими пенсионерами спектакли - представлялись работниками Горводоканала и выкрадывали у них деньги при мнимом обследовании систем водоснабжения.

В столицу Мордовии криминальные «водопроводчики» приехали в ноябре прошлого года. Под видом работников коммунальной организации они заявлялись к пожилым людям в квартиры и принимались проверять исправность каналов подачи воды.

При этом главная роль в преступном дуэте принадлежала женщине – она умело отвлекала внимание хозяев, пока ее подельник обшаривал жилье в поисках наличности. Найденные деньги он подменял билетами «Банка приколов», а заодно и прикарманивал ценные вещицы.

За один день парочка «обработала» сразу три квартиры в Саранске, откуда похитили денежные средства и ценные вещи на общую сумму более 178 тысяч рублей. После этих прибыльных акций злоумышленники вернулись в свой город, но все равно попали в поле зрения правоохранителей и были задержаны. На предварительном следствии обвиняемые вину в преступлениях признали в полном объеме.