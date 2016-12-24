В Мордовском университете выбрали «Сударушку-2022»

В МГУ им. Н.П.Огарева прошло главное весеннее событие– конкурс Мисс университета «Сударушка-2022». За звание лучшей боролись 18 студенток главного ВУЗа республики.

Предварительно девушки уже прошли три этапа испытаний – интеллектуальный, спортивный и творческий. Они сыграли в командах в интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» и продемонстрировали свои спортивные способности в соревнованиях, которые состоялись в Центре олимпийской подготовки.

Одним из самых ярких и динамичных стал танцевальный конкурс. Участницы показали отличную пластику и создали на сцене интересные образы. В конкурсе талантов девушки проявили свои творческие способности – вокальные данные, хореографические находки, авторские стихи, монологи, песни.

В итоге в финал вышли пять конкурсанток - Валерия Исайкина (Институт национальной культуры), Анастасия Соловьёва (Историко-социологический институт), Виктория Крайнова (Аграрный институт), Софья Варакина (филологический факультет) и Марина Горбачёва (Институт физики и химии).

В финале «Сударушки» сыграли в «Свою игру», отвечая на вопросы из различных областей знаний и выказывая хорошую эрудированность.

Последним этапом стал конкурс «Вопрос от жюри», среди которых были и шутливые (почему рыба клюёт на червяка, хотя она никогда его не видела?) и глубокомысленные (изобретение, которое повлияло на жизнь людей).

В итоге корона победительницы решением жюри досталась студентке IV курса Аграрного института Виктории Крайновой. Она учится по направлению подготовки «Технология производства и переработки сельско-хозяйственной продукции».

I Вице-мисс – Софья Варакина (филологический факультет)

II Вице-мисс – Анастасия Соловьёва (Историко-социологический институт)

Также были названы и лучшие участницы по номинациям:

«Мисс фото» - Виктория Одыванова (Институт физики и химии)

«Мисс спорт» - Юлия Кочкаева (факультет математики и информационных технологий)

«Мисс интеллект» - Виктория Крайнова (Аграрный институт)

«Мисс признание» - Диана Аряшева (Медицинский институт)

«Мисс зрительских симпатий» - Виктория Крайнова (Аграрный институт)

Наталья Васильевна Атитанова, директор Дворца культуры и искусств, организатор конкурса:

«Конкурс «Сударушка» - один из любимых и самых долгожданных конкурсов нашей республики. Он олицетворяет весну, молодость, красоту, талант, творчество! Одними из самых запоминающихся этапов нашего конкурса является – танцевальное дефиле. Здесь девушки поистине проявляют свои таланты во всей красе! Смотреть на них – огромное удовольствие!

В этом году мы включили новый этап – интеллектуальный конкурс «Своя игра», который получился очень интересным и забавным.

Помимо самого конкурса мы делаем красивую, зрелищную шоу-программу, чтобы во время совещания жюри, а оно бывает долгим, зрители могли посмотреть творческие номера студентов нашего университета. В этом году мы пригласили гостей – наших выпускников – вокальный дуэт «Федя». Зрители были в полном восторге и пели вместе с ними!»

Виктория Крайнова, победительница конкурса «Сударушка-2022»,:

«Для меня эта победа – полная неожиданность! Я усиленно готовилась, старалась достойно выступить, но никак не ожидала, что стану «Сударушкой!» Это счастье! Меня переполняют эмоции! Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня! Спасибо огромное моему любимому студенческому совету Аграрного института! Они помогали мне во всём! Спасибо огромное администрации института, нашему замечательному директору Алексею Владимировичу Столярову!

Спасибо организаторам этого конкурса! Он открывает новые горизонты и даёт новые возможности развития! Эта победа меня окрыляет! Мне хочется развиваться и идти дальше к своим целям!»