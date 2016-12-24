«ВКонтакте» набирает популярность и ставит новые рекорды по просмотрам видео

Как сообщает пресс-служба «ВКонтакте», в последние две недели в соцсети фиксируется бурный рост активности. Особенно той, что связана с видеоконтентом. Количество просмотров выросло на 40%, а количество загруженных вертикальных видео в «Клипах» увеличилось в два раза.

8 марта был установлен новый рекорд соцсети – 1,75 млрд просмотров обычных роликов и 600 млн просмотров клипов за сутки.

Растет и аудитория «ВКонтакте». За две недели она увеличилась на 300 тысяч пользователей. На 12% выросло количество звонков в соцсети.

Видя повышенный спрос, администрация «ВКонтакте» идет навстречу как опытным, так и начинающим авторам контента, давая им шанс популяризовать свое творчество. К примеру, были запущены несколько активностей с общим призовым фондом в 100 миилионов рублей. Также запущена крупнейшая в истории компании программа поддержки авторов. Теперь они будут получать 100% дохода от показа рекламы, не отчисляя долю соцсети.