Турист из Ленинградской области выслушал в Саранске приговор за «крымское» мошенничество

Как было установлено в ходе расследования, в сентябре прошлого года 26-летний парень из Ленинградской области находился на отдыхе в Крыму. Во время одного из курортных променадов он подобрал утерянную жителем Саранска банковскую карту.

Молодой человек решил воспользоваться перспективной «находкой» и по интернету приобрел электронный билет стоимостью 13 тысяч 600 рублей на авиарейс из Симферополя в Санкт-Петербург. За него он расплатился средствами с найденной карты.

В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Саранску установили личность обвиняемого. Свою вину в совершении преступления он признал и полностью возместил потерпевшему ущерб.

По приговору суда парню назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.