«Твой ход» едет в Саранск!

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12 марта в 10:00 во Дворце культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва состоится презентация Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». В Мордовский государственный университет приедет команда проекта, расскажет обо всех фишках второго сезона и поможет определиться с траекторией участия.
«Твой Ход» — это проект для студентов. Каждому участнику он поможет определить свой потенциал, прокачать профессиональные навыки, разработать личную траекторию развития и конвертировать свободное время в пользу для себя, друзей, близких, вуза, города, страны.
Участники узнают о возможностях для студентов в рамках проекта, о механизмах участия и о призах, которых будет очень много. Призовой фонд конкурсной части «Твоего Хода» составляет 200 000 000 рублей, а вне конкурса студенты получают готовое портфолио, крутые стажировки, подарки от партнеров, полезные знакомства, навыки и полезный опыт.
Презентация пройдет в двух частях:
1. Общая часть в зале
2. Мастер-классы по тематическим площадкам:
Также в день проведения презентации на стенде «Твоего Хода» в холле студенты смогут поучаствовать в розыгрышах ценных призов и подарков от проекта, в том числе поездки «Больше, чем путешествие».
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Это единственное предприятие в Мордовии, где занимаются водоплавающей птицей
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