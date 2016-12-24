68-летняя пенсионерка из Мордовии ответит за убийство односельчанина табуретом

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В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летней жительницы Большеберезниковского района, обвиняемой в убийстве престарелого соседа.
По данным следствия, в декабре прошлого года обвиняемая пришла в гости к 84-летнему жителю села Паракино Большеберезниковского района, проживающего в соседнем доме. Эти сельские посиделки за бутылочкой спиртного привели к трагическим последствиям. В ходе застолья у парочки вспыхнул конфликт, пенсионерка схватила с пола табурет и несколько раз ударила им старика по голове. Когда женщина поняла, что сосед уже не подает признаков жизни, она спрятала орудие преступления и ушла к себе домой.
От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Тело погибшего через несколько дней обнаружили родственники. Пожилой мужчина проживал один, его родные забеспокоились, когда он перестал отвечать на телефонные звонки, и приехали из другого населенного пункта проведать пенсионера.
Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками МВД в кратчайшие сроки установили причастность фигурантки дела к убийству. Женщину задержали и до суда заключили под стражу.
Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции
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