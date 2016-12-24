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В республике прошло заседание регионального оперативного штаба
В четверг, 10 марта, Глава Мордовии Артём Здунов провел заседание антикризисного штаба по поддержке и устойчивости экономики республики. Обсуждались результаты проводимого на постоянной основе мониторинга цен на социально значимые товары в розничной сети, наличие необходимых товаров на оптовых складах, вопросы контроля за ценообразованием и предпринимаемые меры для сдерживания цен на товары первой необходимости.
И. о. министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Алексей Грибанов рассказал об имеющихся в регионе запасах продовольственных товаров, а также возросшем спросе среди населения на продукты первой необходимости.
Директор ООО «Ромодановсахар» Александр Атласов подтвердил, что запасы сахара на предприятии могут обеспечить этим продуктом всю республику: «Можем отгрузить любой объем, цены не завышаем!» - заявил производитель.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РМ Елена Юрченкова подчеркнула, что находится в постоянном взаимодействии с бизнес-сообществом региона, поступают предложения по оперативному реагированию на текущую ситуацию, которые обсуждаются.
Глава Мордовии напомнил о необходимости подготовки в кратчайшие сроки антикризисного плана с конкретными решениями по каждому из вопросов: «В Минэкономики должен действовать штаб, мозговой центр, где вырабатывались бы решения по всем проблемным направлениям, учитывая разные позиции. Постоянно проводите встречи с бизнесом – это поможет найти новые пути и решения».
Кроме того, руководитель региона подчеркнул необходимость участия во всех федеральных проектах. «Ни одна форма господдержки не должна пройти мимо тех, кто в ней сейчас нуждается», - сказал он. Мониторинг движения цен поручено вести и главам муниципальных районов Мордовии.
Заместитель Председателя Правительства республики Раиса Цыбизова сообщила, что дефицита продовольственных товаров в Мордовии нет, запасы регулярно восполняются. Ведется постоянный анализ отпускных цен на сельскохозяйственных производствах и предприятиях перерабатывающей промышленности. Региону выделено финансирование на предоставление льготных кредитов производителям в размере 2,9 млрд рублей, в Минсельхоз РФ будет подан запрос на предоставление еще 8 млрд рублей.
«На поддержку молокоперерабатывающих предприятий будет направлено 41 млн. рублей средств господдержки. В марте федеральный Минсельхоз направит средства для предоставления субсидий на производства хлеба, где условием получения субсидии будет неповышение цены», - сообщила Раиса Цыбизова.
Она также подчеркнула необходимость поддержки системообразующих предприятий региона и внесла предложение о необходимости расширения ярмарочной торговли. Это предложение Глава Мордовии поддержал, отметив, что ярмарки – это эффективный инструмент сдерживания цен на продуктовую корзину.
Министр социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игорь Князьков доложил о ситуации на рынке труда в Мордовии и динамике уровня безработицы.
«В этом направлении необходимо работать предметнее: если есть угроза того, что люди останутся без работы, нужно предложить меры, которые мы можем предпринять на нашем уровне и предложить на федеральном, - сказал Артём Здунов, обратившись ко всем представителям кабмина. – Это касается каждого министра: нужны конкретные предложения по каждому направлению работы. Вырабатывайте их вместе с представителями бизнеса. В сегодняшней ситуации все должны выступать как эксперты – только так можно найти по-настоящему действенное решение возникающих проблем».
В заседании антикризисного штаба приняли участие члены регионального правительства, руководители Управления Федеральной антимонопольной службы по Мордовии, Регионального центра организации закупок и ряда других служб и ведомств, руководители ведущих предприятий перерабатывающей промышленности.
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