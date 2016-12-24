«Финансовые органы должны работать так, чтобы мышь не проскочила»

Глава Мордовии Артём Здунов 10 марта принял участие в расширенном заседании финансово-экономического блока Правительства РМ, которое состоялось в Доме республики в режиме ВКС. Представители регионального кабинета министров, казначейских и налоговых органов обсудили итоги работы финансовой сферы Мордовии в минувшем году.

Руководитель республики отметил положительные сдвиги в этой сфере. Так, существенно увеличилась доходная часть бюджета. Собственные доходы превысили 36 млрд. рублей (рост - 118%). Дополнительно собрано по сравнению с 2020 годом более 5 млрд. рублей. Собственные доходы выросли и по сравнению с допандемийным 2019 годом (рост - 123%).

«Но самое главное – что значительно сократилась просроченная кредиторская задолженность бюджета: с 5,3 млрд рублей до 1,7 млрд рублей, - отметил Артём Здунов. – При этом неисполненные обязательства перед субъектами малого и среднего бизнеса уменьшены в 7,3 раза. При поддержке Президента и Правительства России проведено замещение дорогого рыночного долга бюджетными кредитами на сумму 17,4 млрд рублей. Это было сделано в кратчайшие сроки по поручению Президента нашей страны, большое ему за это спасибо».

Прошлый год, как доложил исполняющий обязанности министра финансов Мордовии Сергей Тюркин, закончен с рекордным профицитом республиканского бюджета - 3 млрд. 865 млн. рублей.

«Следует отметить большую поддержку со стороны Минфина России, благодаря которой существенно увеличены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета - темп роста 2021 года к 2019 году составил 300%», - сообщил Сергей Тюркин.

Благодаря финансовой поддержке федерального бюджета в 2021 году завершено строительство ранее начатых крупных социально значимых объектов: поликлиники Республиканского онкологического диспансера, хирургического корпуса Детской республиканской клинической больницы, универсального зала в Саранске.

В прошлом году ни один район республики не допустил наращивания муниципального долга. Атяшевский и Инсарский районы полностью погасили свой долг, 20 районов - снизили его уровень.

Напомним, что с Минфином России достигнута договоренность о снятии ограничений по осуществлению капитальных вложений для муниципалитетов, соблюдающих ограничения Бюджетного кодекса РФ в части долга и заимствований. В текущем году с 8 муниципальных районов республики будут сняты бюджетные ограничения, и территории получат возможность начать строительство необходимых объектов.

Важную роль в дальнейшей стабилизации финансового состояния региона должна сыграть утвержденная Правительством РФ программа социально-экономического развития Мордовии на период до 2026 года.

В заседании финансово-экономического блока республики принял участие заместитель Федерального казначества Антон Дубовик. Он отметил, что в Мордовии проводится серьезная работа по обеспечению сбалансированности регионального бюджета, и выразил уверенность, что она будет продолжена.

На заседании рассмотрели итоги работы Управления Федерального казначейства по РМ и результаты деятельности налоговых органов. В частности, был отмечен рост налоговых поступлений в минувшем году, в том числе по малому бизнесу.

Подводя итоги, Глава Мордовии отметил, что курс в работе финансовых органов республики взят правильный.

«Главное – это финансовая и налоговая дисциплина. Практика показывает: если здесь возникают нарушения, то они ведут за собой серьезные проблемы. Поэтому финансовые органы должны работать так, чтобы мышь не проскочила».

В рамках заседания состоялось награждение лучших работников финансово-экономического блока республики.