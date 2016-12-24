Изобретения из Мордовии представлены на международной выставке EXPO-2020 в Дубае

«Дайте вздохнуть бизнесу!»
Глава Мордовии Артём Здунов на сессии Саранского горсовета определил основные задачи для муниципальной власти
На всемирной универсальной выставке EXPO – 2020 в Дубае (ОАЭ) со 2 по 5 марта в Павильоне России Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов совместно с Федеральным институтом промышленной собственности презентовали инновационные стартапы. В уникальной экспозиции представлены два изобретения из Мордовии.
Это «Штамм бактерии Komagataeibacter hansenii – продуцент бактериальной целлюлозы» от коллектива ученых МГУ им. Н.П. Огарева под руководством доктора биологических наук, профессора Виктора Ревина. Изобретение относится к области биотехнологии и может быть использовано в медицине как биоматериал для тканевой инженерии, создания раневых покрытий и трансдермальных терапевтических систем, в пищевой промышленности, в технике, для получения нанокристаллической целлюлозы и биокомпозиционных материалов для аэрокосмической и авиационной промышленности.
Также презентовано изобретение Олега Лияскина (МГУ им. Н.П. Огарева) – «Транспортный термоконтейнер с вакуумными изоляционными панелями», которое предназначено для перевозки режимных объектов, требующих поддержания определенных температурных условий на протяжении всего периода доставки.
Члены Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов обсудили возможные варианты сотрудничества с иностранными коллегами. Председатель ЦС ВОИР Антон Ищенко пригласил участников на большой Межрегиональный форум изобретателей, предпринимателей, инвесторов, представителей органов госвласти и институтов развития «Внедрение», приуроченный к 90-летию организации. Его проведение запланировано в Мордовии в июле этого года.
Напомним, республика признана победителем Всероссийского конкурса «Столица изобретательства-2022».
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов на сессии Саранского горсовета определил основные задачи для муниципальной власти
Мэр Саранска будет лично проверять качество уборки города от снега
В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции
Новый портал станет источником проверенной, официальной и оперативной информации
В Мордовии прошло очередное заседание регионального оперативного штаба
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с докладом на правительственном заседании по борьбе с коронавирусом
В столице Мордовии пройдет X Национальый чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и состоится форум движения
Состоялось заседание регионального оперативного штаба по противдействию коронавирусу
В республике прошло заседание регионального оперативного штаба
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в итоговой коллегии Министерства здравоохранения Мордовии