Изобретения из Мордовии представлены на международной выставке EXPO-2020 в Дубае

На всемирной универсальной выставке EXPO – 2020 в Дубае (ОАЭ) со 2 по 5 марта в Павильоне России Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов совместно с Федеральным институтом промышленной собственности презентовали инновационные стартапы. В уникальной экспозиции представлены два изобретения из Мордовии.

Это «Штамм бактерии Komagataeibacter hansenii – продуцент бактериальной целлюлозы» от коллектива ученых МГУ им. Н.П. Огарева под руководством доктора биологических наук, профессора Виктора Ревина. Изобретение относится к области биотехнологии и может быть использовано в медицине как биоматериал для тканевой инженерии, создания раневых покрытий и трансдермальных терапевтических систем, в пищевой промышленности, в технике, для получения нанокристаллической целлюлозы и биокомпозиционных материалов для аэрокосмической и авиационной промышленности.

Также презентовано изобретение Олега Лияскина (МГУ им. Н.П. Огарева) – «Транспортный термоконтейнер с вакуумными изоляционными панелями», которое предназначено для перевозки режимных объектов, требующих поддержания определенных температурных условий на протяжении всего периода доставки.

Члены Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов обсудили возможные варианты сотрудничества с иностранными коллегами. Председатель ЦС ВОИР Антон Ищенко пригласил участников на большой Межрегиональный форум изобретателей, предпринимателей, инвесторов, представителей органов госвласти и институтов развития «Внедрение», приуроченный к 90-летию организации. Его проведение запланировано в Мордовии в июле этого года.

Напомним, республика признана победителем Всероссийского конкурса «Столица изобретательства-2022».