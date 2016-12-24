Студентов-огаревцев пригласят на работу в саранский Центр по обеспечению деятельности Казначейства России

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Глава Мордовии Артём Здунов 10 марта провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федерального казначейства Антоном Дубовиком. Обсуждались итоги работы межрегионального филиала Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», открытого в Саранске в прошлом году, а также перспективы сотрудничества ведомства и региона.
Глава Мордовии подчеркнул: открытие в Саранске Центра бухгалтерского обслуживания с межрегиональными компетенциями является очень значимым для республики. Сейчас в учреждении уже трудоустроено почти 100 человек, ещё 40 поступят на работу в ближайшее время. Антон Дубовик подтвердил, что опыт работы межрегионального центра в Мордовии уже масштабируется на другие регионы страны. «Многие субъекты России, видя, какой опыт нарабатывается в Мордовии, готовы перенимать его, обращаются к нам. Мы видим в этом потенциал для развития и возлагаем большие надежды на открывшийся в Саранске центр», - сказал он.
Стороны высоко оценили перспективы предстоящей совместной работы по наращиванию кадрового потенциала: это высокотехнологичные рабочие места, где важны знания не только бухучета, но и IT-технологий и экономики в целом. Сейчас обеспечивается более плотное взаимодействие с МГУ им. Н.П. Огарева с целью привлечения студентов-выпускников и последующего их трудоустройства в саранском филиале Центра по обеспечению деятельности Казначейства России.
В рабочей встрече приняли участие вице-премьер Наталья Таркаева, и.о. министра финансов РМ Сергей Тюркин, директор Центра по обеспечению деятельности Казначейства России Александр Суконкин.
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