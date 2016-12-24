Международные фармацевтические компании продолжают работать с Россией

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Информагентство «Интерфакс» сообщает, что на сегодняшний день ни одна международная фармкомпания не отказалась от поставок лекарственных средств в Россию. Эту информацию также подтвердил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков.
Однако из-за транспортных и логистических трудностей сейчас возникают проблемы с поставками лекарств.
«Каждый день ситуация в этой части меняется, нет никакого постоянства, – прокомментировал Владимир Шипков. – Но в основном пока индустрии удается самостоятельно решать те задачи с поставками, используя разные формы и подходы. И до сих пор удавалось не слишком затягивать время поставки. Но ситуация безусловно нестабильная в этой части».
Тем не менее AIPM готова продолжать поставки не только на уровне локальных офисов, но и на уровне глобальной индустрии.
Также стало известно, что международные фармкомпании уже обратились в Европейскую комиссию с просьбой не распространять санкционные ограничения на лекарственные препараты и медицинские изделия, а также обеспечить «зеленые коридоры» для поставок.
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