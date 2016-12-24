В Росреестр Мордовии в феврале поступило почти 8500 заявлений

Более 8 тысяч заявлений на учётно-регистрационные действия поступило в Управление Росреестра по Республике Мордовия в феврале 2022 года. Это почти на 2 тысячи больше, чем в январе.

Число поданных заявлений на регистрацию ипотеки составило 613. Почти 66% (403) из них - в электронном виде. Количество таких заявлений выросло на 68% по сравнению с месяцем ранее.

На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) за прошедший месяц поступило 138 заявлений. Из них в электронном виде – 100 или почти 73% от общего числа. В сравнении с предыдущим месяцем регистрация ДДУ увеличилась на 52%.

«Росреестр – открытая служба и ориентируется на интересы своих заявителей. Все учетно-регистрационные действия Управление производит в установленные законом сроки», – отмечает руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова.