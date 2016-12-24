Правительство России введет нулевую ставку НДС для туристической инфраструктуры

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в нашей стране будет введена нулевая ставка НДС для инвесторов, которые строят и сдают в аренду туристические объекты.

Срок ее действия составляет 5 лет после ввода в эксплуатацию, в том числе и после реконструкции. Владельцы уже действующих гостиниц, отелей и других объектов размещения тоже могут воспользоваться этой возможностью. Для них нулевая ставка будет действовать до 30 июня 2027 года.

«В связи со сложившейся ситуацией в ближайшее время прогнозируется значительно превышение спроса на отдых в России над предложением, – заявил Дмитрий Чернышенко. – Новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для ее ускоренного развития. Первые 5 лет – самые важные для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определен ключевым с точки зрения поддержки. Новая мера обеспечит инвестиции в отрасль, гарантирует завершение инвестиционного цикла и будет способствовать появлению новых объектов для отдыха граждан страны».

Как заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сейчас в России ставка НДС для туризма составляет 20%, это одна из самых высоких ставок в мире. Поэтому решение Правительства позволит привлечь новых инвесторов и решить одну из главных проблем, связанных с недостатком качественных отелей в стране.

По данным Ростуризма, при введении нулевого НДС налоговые расходы в России ориентировочно составят до 16–19 млрд рублей по оказанию услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и кемпингах.