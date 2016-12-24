Саранский таксист отвез пассажира в минус 4 тысячи 800 рублей

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В столице Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. Он расплатился с таксистом за поездку «шутейными деньгами».
О хищении почти 5 тысяч рублей в полицию сообщил 23-летний водитель такси. Как рассказал потерпевший, в ночь на 9 марта он подвозил клиента в Пролетарском районе города. По прибытии к месту назначения пассажир передал ему купюру номиналом 5 тысяч рублей, хотя сама поездка стоила 200 рублей. Клиент попросил таксиста перечислить ему сдачу в 4 тысячи 800 рублей на карту, используя мобильный банк в смартфоне. Тот так и сделал, при этом, убедиться в подлинности денежных средств «извозчик» не смог из-за плохого освещения в салоне.
По окончании смены, убирая наличность в кошелек, потерпевший увидел, что полученная ночью банкнота является билетом «Банка приколов», после чего обратился в полицию.
В ходе проводимых мероприятий сотрудники следственно-оперативной группы установили причастного к совершению преступления. По словам 32-летнего местного жителя, сувенирная купюра у него осталась после празднования свадьбы знакомых.
Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
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В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции
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