11 марта в «Технопарке-Мордовия» пройдет стартап-тур Фонда «Сколково»

13 стартапов из Саранска прошли в финал регионального этапа Startup Tour Фонда «Сколково»

Жюри определило финалистов Стартап-тура, который состоится 11 марта в столице Мордовии. Из 112 конкурсных заявок отобрано 15 проектов, 13 из которых - из Саранска. Завтра им предстоит побороться за денежный приз в размере 300 тысяч рублей и возможность представить свой продукт на конференции Startup Village 2022.

Напомним, на рассмотрение принимались проекты по трем направлениям. Из трех треков наибольшее число заявок было подано в блоке «Индустриальные и энергетические технологии» — свыше 40 заявок. В списке лидеров этого направления разработка лазерных прожекторов, многомодового оптического волокна, устройства связи для силовых преобразователей, а также полупроводниковый многофункциональный сенсор и светодиодная прожекторная лампа.

Полуфиналистами направления «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» стали проекты по производству сухой формы пивных дрожжей и лактобактерий, разработке ранозаживляющих повязок на основе микробных полисахаридов и физиологически активных соединений, мобильное приложение для самореабилитации при постковидном синдроме, гибридная зерносушилка, а также предложения по совершенствованию возделывания амаранта.

В треке «Информационные Технологии» жюри выделило технологию магазинов без персонала, IT-платформу для автоматической генерации заключений по результатам обследования строительных конструкций на основе AI, систему мониторинга ошибок в интернет-рекламе, гибкий температурный датчик и кибер-перчатку для управления промышленными роботами.

Участники, проекты которых не прошли в полуфинал, смогут презентовать в ходе менторской сессии и получить обратную связь и предложения по улучшению от экспертов. В целом жюри конкурса отметило высокий уровень заявок и их актуальность для экономики страны.

«Мордовия – пример региона, где мы «сеем зерна», чтобы затем силами новой команды губернатора их взращивать», – заявил вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.

«Мордовия обладает высоким научным потенциалом. В 2021 году доля инновационной продукции составила 48%, 7 компаний стали резидентами Сколково. В регионе с каждым годом становится больше изобретателей, которые разрабатывают действительно достойные проекты. Startup Tour направлен на создание региональных предпринимательских сообществ и даёт молодым ученым шанс реализовать себя, получить опыт, знания и, конечно, коммерциализировать свой проект. Благодарим Фонд «Сколково» за старт конкурса именно в Саранске. Мы настроены на продолжительное сотрудничество», - отметил министр промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия Игорь Губайдуллин.

Стартап-тур состоится завтра в «Технопарке-Мордовия», начало мероприятия – в 10 часов. Команду «Сколково» представят вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин и вице-президент по грантам, экспертизе и тендерной деятельности Фонда «Сколково» Сергей Кржановский. Спикерами и гостями мероприятия станут министр промышленности, науки и новых технологий Игорь Губайдуллин, и.о. ректора НИ МГУ им. Н.П.Огарева Дмитрий Глушко, генеральный директор «Технопарка-Мордовия» Андрей Николаев, директор по техническому развитию РМ Рейл Сергей Дробжев.