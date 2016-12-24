Как российская экономика будет развиваться в условиях наложенных санкций

Запад пугает россиян «невиданными ранее» санкциями. Все больше зарубежных компаний покидают российский рынок. Пока ситуация кажется весьма безрадостной. Однако сейчас мы предлагаем отвлечься от того, что происходит в нашей стране и в мире в данный момент, чтобы ненадолго заглянуть в ближайшее будущее. А там все не так уж и плохо, а в каких-то моментах даже хорошо. Дело в том, что наложенные на Россию санкции на самом деле имеют и положительные стороны. Самая главная и многообещающая из них – возможность выстроить сильную и независимую экономику.

Опыт прошлого

Россия – одна из немногих стран в мире, располагающих всеми необходимыми ресурсами для выстраивания независимой экономики. Еще с советских времен у нашей страны остались технологии и инфраструктура. Да, на сегодняшний день они немного устарели, но все еще подлежат восстановлению, а значит работу не придется начинать с нуля.

Но не будем уходить так далеко в прошлое и взглянем на относительно недавние события. 2014 год подготовил Россию к тому, с чем мы столкнулись сейчас. Наша страна попала под санкции после возвращения Крыма. Тогда за относительно короткие сроки нам удалось развить сельское хозяйство и обеспечить себе продовольственную безопасность. Теперь Правительство может использовать данный положительный опыт и в других сферах.

Возвращаем свое назад



Современные поколения вспоминают 1990-е с ностальгией, однако те наши граждане, которые в то десятилетие находились уже в сознательном возрасте, знают, через что на самом деле пришлось пройти россиянам. Именно тогда начался вывоз ресурсов из страны, продолжавшийся по сей день. После включения РФ в мировые рынки выяснилось, что продавать отечественное сырье за рубеж выгоднее, чем инвестировать в свою страну. А покупать иностранные технологии проще, чем разрабатывать их самим.

Теперь же в условиях столь жестких ограничений все ресурсы будут использоваться на благо нашей страны, а не разбазариваться по всему миру. Технологии тоже будем развивать с удвоенной и даже утроенной силой. Опыт производства микропроцессоров достался России по наследству от СССР, и это очень весомое преимущество, доступное лишь нескольким странам. В ближайшее время компания BitBlaze, например, планирует выпустить свои первые ноутбуки, внутри которые практически все комплектующие – отечественного производства. Конечно, первая партия будет малочисленной, и это скорее своего рода эксперимент, однако темпы выпуска российской техники будут наращиваться.

Без новых цифровых решений Россия тоже не останется. Совсем недавно Президент подписал указ о мерах поддержки для IT-компаний, которые станут отличным стимулом для развития сферы. Государство поддержит и бизнес в целом. Льгот станет больше, а бюрократии меньше. Опять-таки инструменты развития бизнеса были освоены еще после санкций 2014 года и доказали свою эффективность. К тому же крупные иностранные компании покидают российский рынок, освобождая места для отечественных предпринимателей.

О полной изоляции страны речи не идет

Несмотря на фальшивое презрение со стороны большей части цивилизованного мира, все еще остаются страны, которые не желают отворачиваться от России. Среди них Китай, который, напомним, является мощным торговым партнером. Также Турция, между прочим входящая в НАТО, публично отказалась от санкций против России.

Да и Запад не сможет давить на нас бесконечно. Отказываясь от торговых отношений с Россией страны наносят значительный вред себе же. Яркий тому пример – перспектива перекрытия газа, из-за которой в Европе уже произошел резкий скачок цен.