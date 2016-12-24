Гражданин Узбекистана ответит в мордовском суде за расправу над своими земляками

В Мордовии закончено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего гражданина Узбекистана, устроившего летом прошлого года резню среди своих соотечественников. Гастарбайтер обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

Драматические события разыгрались 16 августа прошлого года в поселке Чамзинка. В три часа ночи в дежурную часть полиции поступило сообщение, что в помещении общежития ножевые ранения получили двое граждан Узбекистана.

Прибывшие на место расправы полицейские установили, что один из работников местного предприятия, гражданин Узбекистана, нанес своим землякам удары ножом – они проживали в одной комнате. 25-летний парень скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Второй пострадавший, 45-и лет, был доставлен в районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь, он остался жив.

В ходе следствия вину в преступлениях обвиняемый признал полностью. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.