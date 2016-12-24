Кими Егбусон завоевала «корону» королевы красоты на конкурсе в мордовской колонии

«Арена в очень хорошем состоянии!»
Артём Здунов обсудил с представителями Совета Федерации вопросы эффективного использования наследия ЧМ-2018
В женских исправительных учреждениях Мордовии прошли конкурсы красоты и грации «Мисс очарование». Они традиционные были приурочены к Международному женскому дню.
Пресс-служба УФСИН по РМ сообщает, что к мероприятию конкурсантки отнеслись очень ответственно, а подготовка к параду красоты за решеткой длилась несколько недель. Каждая из участниц имела свою группу поддержки.
Программа включала в себя три этапа. В «Приветствии» дамы рассказывали о своих лучших качествах, в «Творческом конкурсе» демонстрировали соответствующие таланты, а в «Дефиле» представали в ярких образах.
Как отмечается, в ЛИУ-3 победительницей стала Наталья Проворова, в ИК-14 – Вероника Яппарова, в ИК-2 (здесь содержатся заключенные из числа иностранцев) – Кими Егбусон.
Всем участницам конкурса были вручены подарки.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов обсудил с представителями Совета Федерации вопросы эффективного использования наследия ЧМ-2018
В Мордовии прошло очередное заседание регионального оперативного штаба
Глава Мордовии оценил итоги работы промышленной сферы республики
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в итоговой коллегии Министерства здравоохранения Мордовии
В столице Мордовии пройдет X Национальый чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и состоится форум движения
Глава Мордовии Артём Здунов посетил новый контакт-центр Сбербанка в республике
Состоялось заседание регионального оперативного штаба по противдействию коронавирусу
Артём Здунов возглавил антикризисный штаб по поддержке устойчивости экономики Мордовии
На сессии Госсобрания Мордовии принято решение об отмене транспортного налога для многодетных семей
Мэр Саранска будет лично проверять качество уборки города от снега