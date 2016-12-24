Кими Егбусон завоевала «корону» королевы красоты на конкурсе в мордовской колонии

В женских исправительных учреждениях Мордовии прошли конкурсы красоты и грации «Мисс очарование». Они традиционные были приурочены к Международному женскому дню.

Пресс-служба УФСИН по РМ сообщает, что к мероприятию конкурсантки отнеслись очень ответственно, а подготовка к параду красоты за решеткой длилась несколько недель. Каждая из участниц имела свою группу поддержки.

Программа включала в себя три этапа. В «Приветствии» дамы рассказывали о своих лучших качествах, в «Творческом конкурсе» демонстрировали соответствующие таланты, а в «Дефиле» представали в ярких образах.

Как отмечается, в ЛИУ-3 победительницей стала Наталья Проворова, в ИК-14 – Вероника Яппарова, в ИК-2 (здесь содержатся заключенные из числа иностранцев) – Кими Егбусон.

Всем участницам конкурса были вручены подарки.