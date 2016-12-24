Строительная отрасль Мордовии переключается на отечественных поставщиков

На совещании у Главы Мордовии 9 марта обсудили текущую ситуацию в строительной отрасли региона. Особое внимание уделили вопросам ценообразования, замены импортного оборудования при производстве стройматериалов на отечественные аналоги, на обеспеченность строительными материалами объектов, в том числе возводимых в рамках реализации нацпроектов. Главное, как отметил Артём Здунов – ориентироваться на местных производителей, которые не подведут и своевременно обеспечат стройматериалами и оборудованием возводимые объекты. В обсуждении приняли участие члены кабмина, курирующие строительство, ЖКХ, промпроизводство, социальную сферу, а также представители ведущих предприятий региона, работающие в отрасли строительства и производства стройматериалов и оборудования.



Министр строительства и архитектуры Мордовии Алексей Гришакин рассказал о планах по привлечению местных производителей к реализации строительной программы и замене импортного оборудования на отечественные аналоги. Было отмечено, что отгрузка материалов для строительной сферы региона идет в штатном режиме. Рост цен на различные стройматериалы за первый квартал составил от 5 до 25%, по ряду позиций увеличение ещё более значительное. Цены мониторятся ежедневно. Министр сообщил, что на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве создан отдельный портал, где можно заявить о фактах значительного увеличения стоимости стройматериалов и оборудования. Эта информация будет использоваться для проведения проверок ФАС России для выявления спекулятивных составляющих.

Министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин доложил о мерах по поддержке производителей, работающих на строительном рынке. На базе Фонда развития промышленности РМ создан Центр развития кооперации и импортозамещения. Здесь занимаются поиском поставщиков материалов и оборудования для строительных объектов республики, в том числе в рамках реализации национальных проектов; оборудования, комплектующих, запасных частей и сырья для промышленного комплекса региона в рамках импортозамещения.

Республиканский Фонд микрофинансирования также готов поддержать производителей оборотными средствами по льготной процентной ставке. Региональный Минпром во втором квартале этго года планирует объявить конкурс на предоставление субсидии на компенсацию части затрат на приобретение нового оборудования. Глава Мордовии подчеркнул, что в приоритетном порядке субсидию должны получить те производители, которые помогут решить задачи, стоящие в этом году перед строительным комплексом.



В Мордовии насчитывается 51 производитель, включая субъекты МСП, продукция которых может быть применима на строительных объектах. Среди них - 34 производителя цемента, бетона, растворов и смесей, ЖБИ, кирпича, теплоизоляционных и кровельных материалов. 5 производителей кабельно-проводниковой продукции, 7 – светотехнической, 3 производителя металлоконструкций и 2 - электрооборудования. Артём Здунов призвал всех, кто реализует проекты в сфере строительства и ЖКХ, при закупке материалов и оборудования ориентироваться на отечественных поставщиков, способных исполнить взятые на себя обязательства.