Парни из Ульяновска приехали в Саранск на грабежи под видом силовых «маски-шоу»

В Саранске возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей Ульяновска 2001 и 2002 годов рождения, подозреваемых в кражах, грабежах и покушениях на грабеж. Юные злоумышленники разыгрывали силовые «маски-шоу» и отнимали деньги у случайных прохожих.

В рамках предварительного расследования установлено, что подозреваемые приехали в столицу Мордовии на личном автомобиле в конце февраля текущего года. Они на несколько дней сняли квартиру в центральной части города и приступили к «маскарадным» налетам на местных жителей.

Пользуясь тем, что в городе с ними никто не знаком, они парковались на машине в безлюдных местах и высматривали подходящих жертв. Затем надевали балаклавы, подбегали к прохожим, представлялись сотрудниками полиции и под угрозой применения насилия и привлечения к уголовной ответственности, требовали денежные средства.

В период с 23 по 26 февраля фигуранты похитили из портмоне 30-летнего жителя Саранска 5 тысяч рублей. Второго потерпевшего пришлось физически «вразумить», после чего они заставили его перевести на нужный банковский счет 20 000 рублей. У 28-летнего жителя Куликовки грабители пытались открыто похитить около 10 000 рублей, однако тот смог убежать.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 4 марта сотрудники уголовного розыска столичного Управления МВД по РМ задержали парней из Ульяновска, они полностью признали свою вину.

В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.