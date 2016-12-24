Парни из Ульяновска приехали в Саранск на грабежи под видом силовых «маски-шоу»

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В Саранске возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей Ульяновска 2001 и 2002 годов рождения, подозреваемых в кражах, грабежах и покушениях на грабеж. Юные злоумышленники разыгрывали силовые «маски-шоу» и отнимали деньги у случайных прохожих.
В рамках предварительного расследования установлено, что подозреваемые приехали в столицу Мордовии на личном автомобиле в конце февраля текущего года. Они на несколько дней сняли квартиру в центральной части города и приступили к «маскарадным» налетам на местных жителей.
Пользуясь тем, что в городе с ними никто не знаком, они парковались на машине в безлюдных местах и высматривали подходящих жертв. Затем надевали балаклавы, подбегали к прохожим, представлялись сотрудниками полиции и под угрозой применения насилия и привлечения к уголовной ответственности, требовали денежные средства.
В период с 23 по 26 февраля фигуранты похитили из портмоне 30-летнего жителя Саранска 5 тысяч рублей. Второго потерпевшего пришлось физически «вразумить», после чего они заставили его перевести на нужный банковский счет 20 000 рублей. У 28-летнего жителя Куликовки грабители пытались открыто похитить около 10 000 рублей, однако тот смог убежать.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 4 марта сотрудники уголовного розыска столичного Управления МВД по РМ задержали парней из Ульяновска, они полностью признали свою вину.
В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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