Сбербанк создаст в Мордовии более 200 рабочих мест

Новости

9 марта Глава Мордовии Артём Здунов посетил новый контакт-центр Сбербанка - Центр заботы о клиентах. Он располагается в современном офисном здании в самом центре Саранска. В обязанность специалистов Центра входит прием звонков от клиентов со всей России, консультирование по продуктам и услугам банка. 

«Создание новых рабочих мест – одна из ключевых тем для нашей республики. В прошлом году в Мордовском отделении Сбербанка было открыто более 40 рабочих мест. В основном, это должности специалистов по работе с клиентами в офисах банка в разных районах республики. В этом году прием новых сотрудников активно продолжается. До конца года мы планируем укомплектовать в новом контакт-центре 216 рабочих мест», - отметила управляющий Мордовским отделением Сбербанка Анна Салеева. 

Глава Мордовии поговорил с сотрудниками Центра, которые сейчас проходят обучение.

«О вакансии я узнала на сайте поиска работы, - рассказала Елена Глазкова. – Я тут же оставила свое резюме. Через короткий промежуток времени мне позвонили и пригласили на собеседование. Затем я была принята в контакт-центр Сбербанка. У меня экономическое образование и немалый опыт – восемь лет я трудилась в «Актив-банке».

«Очень хорошо, что банковские специалисты, которые потеряли работу после закрытия двух банков в Мордовии, смогут перейти сюда», - сказал Артём Здунов.

Главе Мордовии показали, в каких условиях работают специалисты. Руководитель республики осмотрел рабочие места, кафетерий для сотрудников, оценил оснащение небольшого спортивного зала. 

Артём Здунов провел в офисе Сбербанка совещание, на котором обсуждалась работа финансовой организации в условиях сложившейся международной обстановки. Глава республики озвучил основные вопросы, которые Правительство РМ получает от жителей региона. Один из них – снятие наличных денег. Было отмечено, что сложностей по снятию наличности в рублях в кассах и банкоматах Сбербанка нет и не будет. 

«В Сбербанке есть наличность в необходимом объеме. Все банкоматы оснащены достаточным количеством наличных денег. Мы можем выдать деньги как в кассе банка, так и через банкомат без проблем. Сбербанк повысил привлекательность вкладов. Банк поддерживает представителей малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут участвовать в действующих программах льготного кредитования. Розничным клиентам Сбербанка доступна программа реструктуризации кредитов», - подчеркнула управляющий Мордовским отделением Сбербанка Анна Салеева. 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Меры поддержки

На сессии Госсобрания Мордовии принято решение об отмене транспортного налога для многодетных семей

«Дайте вздохнуть бизнесу!»

Глава Мордовии Артём Здунов на сессии Саранского горсовета определил основные задачи для муниципальной власти

1
Заказать рекламу
1
1
1