Оперативники УФСБ поймали на «продаже» водительских прав сотрудников Ковылкинского подразделения ГИБДД

Оперативники УФСБ по РМ вывели на чистую воду двух сотрудников Ковылкинского подразделения ГИБДД Мордовии, уличенных в «продаже» водительских прав.

Было установлено, что сотрудники Госавтоинспекции в составе группы лиц по предварительному сговору получили взятку от жителя Ковылкинского района республики за незаконную выдачу водительского удостоверения. Общая сумма денег, полученных фигурантами незаконным путем, составила 122 тысячи рублей.

По данным следствия, в марте 2018 года на основании протокола, составленного фигурантом дела, житель Ковылкинского района был привлечен к административной ответственности и лишен права управления транспортным средством на 1,5 года.

После этого коррумпированный инспектор дважды получал от мужчины денежные средства в размере 60 и 20 тысяч рублей под предлогом внесения сведений о сдаче им водительского удостоверения и начале исчисления назначенного судом срока административного наказания. Эти деньги также предназначались для будущей помощи при сдаче теоретической части экзамена на право получения водительского удостоверения.

В дальнейшем в 2021 году обвиняемый совместно с соучастницей получили от этого же мужчины взятки в размере 10 и 12 тысяч рублей, которые разделили между собой. Денежное вознаграждение им было передано за совершение незаконных действий в виде внесения ложных сведений о том, что мужчина сдал права в 2018 году, и незаконное возвращение ему водительского удостоверения.

Материалами уголовного дела также установлено, что в 2019 году обвиняемый за несоставление протокола об административном правонарушении получил от другого участника дорожного движения взятку в размере 20 тысяч рублей.

В отношении теперь уже бывшего инспектора районного отдела ГИБДД было возбуждено уголовное дело за мошенничество (2 эпизода), получение взятки и мелкое взяточничество. А его соучастница пошла под уголовное преследование только по коррупционным статьям - получение взятки и мелкое взяточничество.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых переданы в Ковылкинский районный суд республики для рассмотрения по существу.