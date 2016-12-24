Новый фейк: россияне массово бегут в Грузию

Новости

Украинские телеграм-каналы распространяют ложную информацию, что граждане России из-за ситуации в стране ищут убежище в Грузии. Некоторые сообщения даже успели просочиться в российские телеграм-каналы.

Сайт войнасфейками.рф опроверг эти сведения, представив в качестве доказательства слова министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури: «В течение последних 13 дней в Грузию вошли немногим более 20 тысяч граждан России. В 2019 году за аналогичный период в 13 дней в Грузию прибыли 40 тысяч российских граждан».

На сегодняшний день на территории Грузии остаются около 3 тыс. россиян.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Меры поддержки

На сессии Госсобрания Мордовии принято решение об отмене транспортного налога для многодетных семей

«Дайте вздохнуть бизнесу!»

Глава Мордовии Артём Здунов на сессии Саранского горсовета определил основные задачи для муниципальной власти

Первая партия

В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции

1
Заказать рекламу
1
1
1