Новый фейк: россияне массово бегут в Грузию

Украинские телеграм-каналы распространяют ложную информацию, что граждане России из-за ситуации в стране ищут убежище в Грузии. Некоторые сообщения даже успели просочиться в российские телеграм-каналы.

Сайт войнасфейками.рф опроверг эти сведения, представив в качестве доказательства слова министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури: «В течение последних 13 дней в Грузию вошли немногим более 20 тысяч граждан России. В 2019 году за аналогичный период в 13 дней в Грузию прибыли 40 тысяч российских граждан».

На сегодняшний день на территории Грузии остаются около 3 тыс. россиян.