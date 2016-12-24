Музей Эрьзи 10 марта приглашает посетить лекцию «Саранск первой половины XIX века»

Совершите путешествие во времени, рассмотрите архитектуру и узнайте историю уездного Саранска на лекции старшего научного сотрудника музея, кандидата искусствоведения Виктора Махаева. 10 марта в 18:00 (Коммунистическая, 61). Пользователи «Пушкинских карт» могут приобрести билеты на сайте kassir.ru.

На рубеже XVIII-XIX веков все российские города были реконструированы: из запущенных поселений с хаотичной структурой и сельским обликом они стали превращаться в полноценные города. Занималась этим градостроительным суперпроектом сенатская комиссия, затем комитет Министерства полиции, а проектировали города опытные архитекторы И. Лем и В. Гесте. Под их руководством были разработаны генеральные планы уездного Саранска 1785 и 1824 годов, была создана квартальная планировка, сохранившаяся и поныне. Ансамбль городского центра включал две сомкнутые площади (Соборную и Базарную) и Петропавловский монастырь, в котором в 1817 году была возведена ампирная Владимирская церковь. Параллельно с общей реконструкцией рекомендовалось застраивать площади каменными зданиями, общественными и жилыми, по образцовым проектам в классицистическом стиле. Их разработала комиссия под руководством академика А. Захарова. В Саранске по образцовым проектам в 1816 году был построен комплекс уездных властей на Московском спуске и несколько жилых домов.