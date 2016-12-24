В Саранске 82-летний водитель спровоцировал ДТП с участием четырех автомашин

По информации Госавтоинспеции РМ, 7 марта средь бела в Саранске пожилой водитель спровоцировал ДТП с участием четырех автомашин. В 12 часов 10 минут на Северо-Восточном шоссе 82-летний мужчина за рулем автомашины «Рено Логан» не учел безопасный боковой интервал и совершил столкновение грузовиком «КАМаЗ», который ехал в левом ряду в попутном направлении. После столкновения «Рено Логан» отбросило на полосу встречного движения, где в него врезались автомашины «Киа Рио» и «Лада Приора».

В результате ДТП 37-летняя водитель «Киа Рио» и водитель «Рено Логан» с различными травмами были госпитализированы, у них взята кровь на анализ. 66-летняя пассажирка из «Логана» отделалась травмами небольшой степени тяжести.

Водители «КАМаЗа» и «Приоры» находились за рулем трезвыми.