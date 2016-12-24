Центробанк ввел временный порядок операций с наличной валютой

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До 9 сентября 2022 года в России будет действовать временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. При этом все средства клиентов сохранены и учтены в валюте вклада.
Однако теперь гражданин может снять не больше 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выплаты. Банк отмечает, что поступление долларов в страну ограничено санкциями, и это единственная причина специальных мер, связанных с продажей банками наличной иностранной валюты. На рублевые вклады и счета санкции никакого влияния не оказывают. Средства на счетах сохранены, все операции доступны в любой момент.
Абсолютное большинство держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте, так как, по данным Центробанка, около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тысяч долларов.
В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар будет происходить по рыночному курсу на день выплаты. Получить валюту можно будет в кассе банка.
Клиенты могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт. Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выплаты.
Также до 9 сентября банки не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять ее на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Однако банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение.
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