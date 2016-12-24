Вступил в силу закон о доме фермера

1 марта 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2021 № 299-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 Земельного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», неофициально именуемый законом о доме фермера.

Суть закона в том, что на земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначения (в том числе занятом сельскохозяйственными угодьями), используемом крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления своей деятельности, допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация одного жилого дома с количеством этажей не более трех, общая площадь которого составляет не более пятисот квадратных метров и площадь застройки под которым составляет не более 0,25 процента от площади земельного участка.

Теперь для строительства жилого дома фермеру не требуется перевод земельного участка в категорию земель населенных пунктов.

«Оформление жилого дома – кадастровый учет и государственная регистрация прав на него – будут возможны в упрощенном порядке: по техническому плану и документу на земельный участок», – уточняет начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Республике Мордовия Андрей Петрунин.

«Технический план может подготовить любой аттестованный кадастровый инженер, состоящий в саморегулируемой организации кадастровых инженеров», – подчеркнул директор ООО «Кадастровый центр», член Общественного совета при Управлении Росреестра по РМ Олег Кряжев.