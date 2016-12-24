Житель Саранска смастерил для приятеля «шпионское устройство» для сдачи экзамена в ГАИ

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В столице Мордовии 29-летний парень будет в суде держать ответ по довольно редкой в местной уголовной практике статье – «Незаконные производство и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Молодой человек вспомнил фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и смастерил для знакомого устройство для сдачи экзамена в ГАИ.
Как сообщает прокуратура РМ, житель Саранска смонтировал между собой микро видеокамеру и передатчик изображения. За определенное вознаграждение он отдал этот «шпионский комплекс» приятелю. Тот опасался провалить теоретический экзамен в ГИБДД, и решил пойти на техническую хитрость – в ходе прохождения теста на знание дорожных правил он собирался тайно отсылать «вопросы с картинками» подсказчикам. Для трансляции картинок как раз и требовалась камера с передатчиком.
Но на экзамене в ГАИ изобретательного соискателя водительских прав раскрыли и отправили готовиться к тестам заново. А вот его приятеля привлекли к уголовной ответственности за незаконное изготовление скрытной техники. По соответствующей статье УК умельцу грозит вплоть до 4 лет лишения свободы.
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