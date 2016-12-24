Дмитрий Глушко подписал обращение Российского союза ректоров в поддержку спецоперации на Украине

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Российский союз ректоров выпустил обращение в поддержку спецоперации на Украине. Его подписали руководители самых крупных и уважаемых вузов страны, включая ректора МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрия Глушко.
«Глубокоуважаемые коллеги! На наших глазах происходят события, которые волнуют каждого гражданина России, – говорится в обращении. – Это решение России – завершить наконец восьмилетнее противостояние Украины и Донбасса, добиться демилитаризации и денацификации Украины и тем самым защитить себя от нарастающих военных угроз.
Мы, ректорский корпус Российской Федерации, многие десятилетия развивали и укрепляли российско-украинские научно-образовательные связи, бережно относились друг к другу. Наши совместные исследования внесли огромный вклад в мировую науку, поэтому многолетняя трагедия в Донбассе особой болью и горечью отзывается в наших сердцах.
Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего Президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение.
Важно не забывать и об основном нашем долге – вести непрерывный учебный процесс, воспитывать в молодежи патриотизм, стремление помогать Родине.
Университеты всегда были опорой государству. Наша приоритетная цель – служение России и развитие ее интеллектуального потенциала. Сейчас как никогда мы должны продемонстрировать уверенность и стойкость в условиях экономических и информационных атак, действенно сплотиться вокруг нашего Президента, своим примером укрепляя в молодежи оптимистический дух и веру в силу разума, вселяя надежду на скорое наступление мира.
Вместе мы – великая сила!»
Позже Дмитрий Глушко в своем официальном телеграм-канале также прокомментировал решение Владимира Путина.
«Имея некоторый опыт принятия решений, я даже представить себе не могу, насколько сложно было Президенту России, главнокомандующему нашими вооруженными силами, отдать приказ о проведении специальной военной операции на территории Украины, – написал ректор. – Но он открыто сказал об этом. И открыто привел свои доводы за принятие этого решения. Поступок!
В этой ситуации мы будем и дальше решать задачи, стоящие перед Мордовским государственным университетом. Ректорат сделает все возможное, чтобы каждый студент и каждый сотрудник университета – вне зависимости от гражданства, национальности и религиозной принадлежности – чувствовал себя спокойно и уверенно, учился и учил. И чтобы каждый понимал: Россия на его стороне».
Студенчество МГУ им. Н. П. Огарева солидарно с ректором и активно демонстрирует свою позицию. 7 марта перед главным корпусом университета учащиеся, взяв в руки российские флаги, выстроились буквой Z в поддержку спецоперации.
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