В Саранске пройдут онлайн-лекции «Русская лаковая миниатюра»

10 и 17 марта в 15:00 музей Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) приглашает на серию онлайн-лекций, которые проходят на базе Культурно-выставочного центра Русского музея в МРМИИ им. С. Д. Эрьзи. На лекциях будут рассмотрены основные исторические аспекты возникновения лаковой миниатюрной живописи в России, технология создания и творчество крупнейших художников. Стоимость: 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте».

Искусство русской лаковой миниатюры удивляет и очаровывает, не потому ли оно известно во всем мире? Изящность письма, звучность красок, виртуозность росписи золотом говорят с нами на языке гармонии. В настоящее время в России существует 4 центра лаковой миниатюрной живописи на папье-маше: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй; они располагаются в местностях, названия которых стали нарицательными.

Палех, Мстера и Холуй черпают основу своей стилистики и своеобразия художественного языка в древнерусском искусстве. Второе направление, имеющее истоки в станковой живописи, разрабатывается художниками Федоскино.

Лектор – Светлана Николаевна Денисова, кандидат педагогических наук, ведущий методист по музейно-образовательной деятельности Русского музея, мастер палехской лаковой миниатюры.

Встречи в конференц-зале музея проходят с соблюдением санитарных требований. Количество мест ограничено. Телефон для справок: 8 (8342) 48-06-66.