В Саранске состоялось праздничное мероприятие для прибывших из Донецкой и Луганской народных республик

7 марта в Государственном русском драматическом театре состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Гостями праздника стали женщины и дети, прибывшие в Мордовию из Донецкой и Луганской народных республик, воспитанники Ялгинского детского дома, республиканской музыкальной школы-интерната, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них был организован показ семейного музыкального спектакля «Иван-Царевич».

Глава Мордовии Артём Здунов, приветствуя гостей праздничного мероприятия, поздравил милых женщин с 8 Марта.

«Желаю вам успехов, благополучия, мирного неба над головой, - сказал руководитель республики. – Отдельно хочу обратиться к нашим гостям: вы находитесь в гостеприимной Мордовии, мы рады вам и будем делать всё, чтобы вы чувствовали себя здесь комфортно и безопасно. Спасибо нашему Президенту, самое главное – что мы вместе».

Ответное слово взяла Елена Гладышева, она от лица всех прибывших в республику с территорий, граничащих с Российской Федерацией, поблагодарила руководителя Мордовии и всех жителей региона за теплый прием. «Спасибо, что в трудную минуту вы нас не оставили и протянули руку помощи. Благодарим вас за открытые сердца и душевное тепло, ваше великодушие трогает нас до слез», - сказала она.

Всем женщинам и девочкам в честь 8 Марта волонтеры подарили цветы.