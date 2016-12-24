Соцсеть «ВКонтакте» установила новый рекорд по количеству загруженных клипов и просмотров

Количество загруженных во «ВКонтакте» клипов и их просмотров увеличилось в два раза. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

«Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами», – заявили её представители.

Основной причиной такого скачка стало приостановление работы соцсети TikTok в России. Напомним, из-за нового закона о введении административной ответственности за распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению антироссийских санкций TikTok не может распространять контент в нашей стране.

«ВКонтакте» тем времен рада приветствовать новых блогеров и запускает увлекательные активности в «клипах». Общий призовой фонд сейчас составляет 100 млн рублей.

Также отмечается, что в современных условиях общение и обмен положительными эмоциями являются особенно актуальными.