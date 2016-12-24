Соцсеть «ВКонтакте» установила новый рекорд по количеству загруженных клипов и просмотров

В России запущен информационный сайт «Объясняем.рф»
Новый портал станет источником проверенной, официальной и оперативной информации
Количество загруженных во «ВКонтакте» клипов и их просмотров увеличилось в два раза. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.
«Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами», – заявили её представители.
Основной причиной такого скачка стало приостановление работы соцсети TikTok в России. Напомним, из-за нового закона о введении административной ответственности за распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению антироссийских санкций TikTok не может распространять контент в нашей стране.
«ВКонтакте» тем времен рада приветствовать новых блогеров и запускает увлекательные активности в «клипах». Общий призовой фонд сейчас составляет 100 млн рублей.
Также отмечается, что в современных условиях общение и обмен положительными эмоциями являются особенно актуальными.
Поделиться в соц. сетях:
Новый портал станет источником проверенной, официальной и оперативной информации
В столице Мордовии пройдет X Национальый чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и состоится форум движения
Состоялось заседание регионального оперативного штаба по противдействию коронавирусу
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в итоговой коллегии Министерства здравоохранения Мордовии
В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции
Это единственное предприятие в Мордовии, где занимаются водоплавающей птицей
В республике прошло заседание регионального оперативного штаба
Глава Мордовии поздравил женщин с праздником и вручил награды
Глава республики Артём Здунов принял участие в коллегии Министерства образования РМ
В Мордовии прошло очередное заседание регионального оперативного штаба