В Мордовии титул «Леди в погонах-2022» завоевала инспектор Алена Агеева

В преддверии Международного женского дня по инициативе Общественного совета при МВД по Республике Мордовия прошел традиционный конкурс «Леди в погонах - 2022». За звание самой очаровательной, творческой и спортивной сотрудницы полиции боролись 25 представительниц органов внутренних дел нашего региона.

Первый этап конкурса проходил в формате голосования в официальной группе МВД по РМ «Вконтакте». Всего за конкурсанток отдали голоса 7 530 пользователей социальной сети. По итогам голосования в финал вышли пять девушек.

Во втором этапе они представили на суд жюри видеовизитку, в которой рассказали о своей профессиональной деятельности, семейной жизни и увлечениях. Представителями МВД и Общественного совета при ведомстве оценивались информативность, оригинальность и качество исполнения творческих работ.

В результате главный титул конкурса «Леди в погонах-2022» завоевала инспектор (по пропаганде безопасности дорожного движения) ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» лейтенант полиции Алена Агеева.

Титула «Первой Вице-леди в погонах-2022» удостоилась заместитель начальника – начальник отделения (отделение по обслуживанию Ленинского района) экспертно-криминалистического отдела УМВД России по го Саранск подполковник полиции Ольга Позднякова.

«Вице-леди в погонах-2022» стала сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ младший лейтенант полиции Ксения Седова.

Титул «Леди Вдохновение» получила инспектор группы по делам несовершеннолетних ММО МВД России «Ардатовский» старший лейтенант полиции Мария Камаева

Титул «Леди Грация» - участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Зубово-Полянскому району старший лейтенант полиции Анастасия Рыбина.

Заслуженные награды конкурсанткам вручил заместитель Министра внутренних дел по РМ полковник внутренней службы Владислав Смирнов.

Он поблагодарил девушек за активное участие в конкурсе, поздравил их с наступающим Международным женским днем и пожелал дальнейших профессиональных и личных успехов.

Торжественное мероприятие завершилось музыкальным подарком от Культурного центра МВД.