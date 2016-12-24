В Мордовии в прошлом году зарегистрировано 19 заведомо ложных сообщений о минировании

На заседании районной антитеррористической комиссии в Инсаре сотрудник пресс-службы УФСБ России по Республике Мордовия Екатерина Кондратьева сообщила, что в последнее время возросло количество ложных сообщений о минировании зданий органов государственной власти и местного самоуправления, образовательных учреждений, объектов промышленности, транспортной инфраструктуры и торгово-развлекательных центров.

«В 2021 году сотрудниками УФСБ и МВД по Республике Мордовия зарегистрировано 19 заведомо ложных сообщений об актах терроризма, по которым следственными органами региональной полиции возбуждено 3 уголовных дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ, установлены 6 исполнителей. Все сообщения носили заведомо ложный характер, взрывных устройств и взрывчатых веществ в ходе осмотров мест происшествия не обнаружено. Анонимные абоненты устанавливаются.

Так, например, в декабре прошлого года в службу «112» поступило сообщение от мужчины о серии ограблений и взрывов в офисах одной из финансовых компаний г. Саранска. Оперативно-следственной группой УФСБ во взаимодействии со специалистами-взрывотехниками Управления Росгвардии и кинологами МВД по Республике Мордовия проведен осмотр служебных помещений организации. Предметов, похожих на СВУ, не обнаружено. Установлено, что анонимный звонок совершил 21-летний житель региона. Молодой человек задержан.

Он пояснил, что совершил заведомо ложное сообщение об акте терроризма из хулиганских побуждений. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ОП №3 УМВД России по г.о. Саранск в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Ведется следствие».

На заседании комиссии принят решений по вопросам профилактики и предотвращению террористических проявлений и деяний экстремистского характера.