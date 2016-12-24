В Мордовии в прошлом году зарегистрировано 19 заведомо ложных сообщений о минировании

«Как людям с детскими колясками тут передвигаться?!»
Мэр Саранска будет лично проверять качество уборки города от снега
На заседании районной антитеррористической комиссии в Инсаре сотрудник пресс-службы УФСБ России по Республике Мордовия Екатерина Кондратьева сообщила, что в последнее время возросло количество ложных сообщений о минировании зданий органов государственной власти и местного самоуправления, образовательных учреждений, объектов промышленности, транспортной инфраструктуры и торгово-развлекательных центров.
«В 2021 году сотрудниками УФСБ и МВД по Республике Мордовия зарегистрировано 19 заведомо ложных сообщений об актах терроризма, по которым следственными органами региональной полиции возбуждено 3 уголовных дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ, установлены 6 исполнителей. Все сообщения носили заведомо ложный характер, взрывных устройств и взрывчатых веществ в ходе осмотров мест происшествия не обнаружено. Анонимные абоненты устанавливаются.
Так, например, в декабре прошлого года в службу «112» поступило сообщение от мужчины о серии ограблений и взрывов в офисах одной из финансовых компаний г. Саранска. Оперативно-следственной группой УФСБ во взаимодействии со специалистами-взрывотехниками Управления Росгвардии и кинологами МВД по Республике Мордовия проведен осмотр служебных помещений организации. Предметов, похожих на СВУ, не обнаружено. Установлено, что анонимный звонок совершил 21-летний житель региона. Молодой человек задержан.
Он пояснил, что совершил заведомо ложное сообщение об акте терроризма из хулиганских побуждений. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ОП №3 УМВД России по г.о. Саранск в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Ведется следствие».
На заседании комиссии принят решений по вопросам профилактики и предотвращению террористических проявлений и деяний экстремистского характера.
Поделиться в соц. сетях:
Мэр Саранска будет лично проверять качество уборки города от снега
Состоялось заседание регионального оперативного штаба по противдействию коронавирусу
В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий
В Мордовии прошло очередное заседание регионального оперативного штаба
Глава РМ Артём Здунов открыл Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду
На сессии Госсобрания Мордовии принято решение об отмене транспортного налога для многодетных семей
В Саранске на Масленицу подготовили обширную развлекательную программу
Артём Здунов провел с членами Правительства совещание по развитию новых инвестиционных ниш
Артём Здунов обсудил с представителями Совета Федерации вопросы эффективного использования наследия ЧМ-2018
В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции