Артём Здунов: «Мир может подарить только женщина!»

В преддверии Международного женского дня 8 Марта в Доме республики состоялось торжественное мероприятие. Глава Мордовии Артём Здунов поздравил женщин с праздником и вручил награды.



«Самая большая ответственность лежит на ваших хрупких плечах во все самые ответственные моменты жизни - ожидания ребенка, воспитания, сохранение семейного очага. Слова благодарности будут звучать в этот день в ваш адрес, дорогие женщины, и пожелание - чтобы мужчины были рядом с вами в любых ситуациях!», - сказал Артём Здунов.



Он отметил значимость роли женщины, как матери, ведь именно им достается самая большая доля волнений и забот: за воспитание и становление детей, здоровье родителей, успехи в карьере.



«Мы, мужчины, считаем себя очень важными – ведем огромную армаду кораблей к победе, но никогда не задумываемся, что находимся на ладошке у женщины. Мир может подарить только женщина!», - подчеркнул Глава Мордовии.



Говоря о проведенной накануне встрече с активом Союза женщин Мордовии, Глава республики отметил - необходимо возобновлять движение женсоветов. Взять на себя такую инициативу могут лидеры общественного мнения в разных сферах. Им будет оказана в этом всесторонняя поддержка.

Артём Здунов подчеркнул, что нет сегодня такой сферы, где не трудились бы представительницы прекрасного пола. Сообщил, что и в органах власти Мордовии женщин тоже достаточно. «Мы в этом плане укрепились, мне спокойно за рабочий процесс. Мы доверяем вам, надеемся на вас во всем, также как вы доверяете сильному мужскому плечу», - обратился к собравшимся Глава Мордовии.



В ходе церемонии были вручены высокие награды, в первую очередь – президентские. Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Бибина Галина Ивановна – токарь заготовительно-гальванического производства Саранского приборостроительного завода; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени - Чуринова Мария Николаевна - директор по производству закрытого акционерного общества «Плайтерра» Зубово-Полянского района. Распоряжением Президента РФ за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена Елизарова Юлия Николаевна – заведующий пульмонологическим отделением – врач-пульмонолог РКБ № 4.



Почетная грамота Президента Российской Федерации вручена Паршиной Светлане Дмитриевне – главной медицинской сестре РКБ № 5. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента Российской Федерации объявлена Лапаевой Валентине Михайловне – цветоводу-бригадиру акционерного общества «Мир цветов» Кадошкинского района.

Заместитель председателя Мордовской республиканской общественной организации общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Юлия Рустина, награжденная Благодарностью Главы Мордовии за большой вклад в развитие молодежного движения в регионе, сказала: «Историей доказано, что женщины могут все: занимать должности в совершенно разных сферах и при этом, быть творческими и активными, воспитывать подрастающее поколение, быть просто красивыми. Всем этим мы влияем на будущее. Ваши истории успеха помогут детям и подростам видеть перспективу и стремиться к развитию», - обратилась она к участницам церемонии.



Государственные награды приглашенным вручил Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин. «В этот праздник мы выражаем особое признание за огромную работу, которую вы выполняете в совершенно разных направлениях, вкладывая в нее свое тепло и душу. С этим мужчины справляются сложнее. Пусть ваша жизнь будут наполнена заботой не только в этот весенний праздник, а всегда», - отметил Владимир Чибиркин.

Награды были вручены женщинам Мордовии за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие республики, добросовестный труд в самых разных отраслях – врачам, производственникам, соцработникам, сельхозникам, ученым, учителям и воспитателям, артистам, журналистам, спортсменам, адвокатам, военным, железнодорожникам, общественникам и просто мамам, хранительницам семейного очага. Все представительницы прекрасного пола получили букеты весенних цветов от Главы Мордовии.