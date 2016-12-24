И снова фейк: в России крупные компании массово увольняют сотрудников

Репортер

Через украинские телеграм-каналы распространяется новая ложь. В этот раз про массовое увольнение сотрудников ИКЕА и «Автотора». Также пишут, что дефолт ожидается в «Яндексе». По словам авторов фейка, без работы могут остаться несколько тысяч россиян.

Сайт войнасфейками.рф оперативно опроверг эту информацию. В ИКЕА ответили, что 15 тысяч сотрудников в России будут работать в течение всех трех месяцев временного закрытия с сохранением зарплаты. То же касается и завода «Автотор», занимающегося сборками BMW в Калининграде. Весь коллектив будет сохранен.

«Яндекс» также утверждает, что условия работы в компании не изменятся. Руководство уже прорабатывает различные сценарии на случай дефолта. Помимо этого «Яндекс», будучи IT-компанией, может рассчитывать на поддержку государства.

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