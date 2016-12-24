И снова фейк: в России крупные компании массово увольняют сотрудников

«Катастрофической ситуации мы не допустим»
В Саранске прошла пресс-конференция по заболеваемости коронавирусом в Мордовии
Через украинские телеграм-каналы распространяется новая ложь. В этот раз про массовое увольнение сотрудников ИКЕА и «Автотора». Также пишут, что дефолт ожидается в «Яндексе». По словам авторов фейка, без работы могут остаться несколько тысяч россиян.
Сайт войнасфейками.рф оперативно опроверг эту информацию. В ИКЕА ответили, что 15 тысяч сотрудников в России будут работать в течение всех трех месяцев временного закрытия с сохранением зарплаты. То же касается и завода «Автотор», занимающегося сборками BMW в Калининграде. Весь коллектив будет сохранен.
«Яндекс» также утверждает, что условия работы в компании не изменятся. Руководство уже прорабатывает различные сценарии на случай дефолта. Помимо этого «Яндекс», будучи IT-компанией, может рассчитывать на поддержку государства.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске прошла пресс-конференция по заболеваемости коронавирусом в Мордовии
Артём Здунов провел с членами Правительства совещание по развитию новых инвестиционных ниш
Глава Мордовии Артём Здунов на сессии Саранского горсовета определил основные задачи для муниципальной власти
Глава Мордовии оценил итоги работы промышленной сферы республики
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с докладом на правительственном заседании по борьбе с коронавирусом
В Мордовии прошло очередное заседание регионального оперативного штаба
В столице Мордовии пройдет X Национальый чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и состоится форум движения
Глава республики Артём Здунов принял участие в коллегии Министерства образования РМ
В республике прошло заседание регионального оперативного штаба
На сессии Госсобрания Мордовии принято решение об отмене транспортного налога для многодетных семей