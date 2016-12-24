В Мордовии работает оперативный штаб для помощи предпринимателям

«В атаку на соседние регионы»
Артём Здунов провел с членами Правительства совещание по развитию новых инвестиционных ниш
В Мордовии начал работу Оперативный штаб при Уполномоченном по защите прав предпринимателей. Его задачи - консолидация предпринимателей, заинтересованных в сохранении экономического благополучия страны и региона, и их предложений, оказание консультативной помощи бизнесу и оперативное реагирование на поступающие обращения.
В состав оперативного штаба под руководством Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Мордовия Елены Юрченковой вошли руководители Управления Федеральной налоговой службы РМ, Волжско-Окского управления Ростехнадзора по РМ, управления МЧС России по РМ, Государственной инспекции труда в РМ и Отделения-Национальный банк по РМ.
Оперативный штаб для предпринимателей работает по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/2, каб. 403, в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Записаться на консультацию можно по тел. 8(8342) 39-15-08, 39-15-74.
Все предложения и обращения принимаются на адрес эл. почты: aupprm13@mail.ru.
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