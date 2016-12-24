Российские аграрии готовятся обеспечивать страну продовольствием

Недавно прошло совещание с участием Минсельхоза РФ, ФАС, Минпромторга, а также других федеральных ведомств и представителей бизнеса. На нем обсудили текущую ситуацию на рынке и меры государственного регулирования.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал о начале посевной кампании. Подкормлено уже 2,4 млн га озимых культур, яровой сев проведен на площади 154,4 тыс. га. Как отметил Министр, для обеспечения аграриев заемными средствами Минсельхоз обратился в Правительство с просьбой об увеличении лимитов на льготное краткосрочное кредитование на 25 млрд рублей.

Другой ключевой темой обсуждения стал вопрос обеспечения розничных сетей сахаром. В настоящее время на данном рынке отмечается определенное увеличение спроса со стороны промышленных потребителей, а также оптовых компаний.

Все крупнейшие сахарные компании выполняют взятые на себя обязательства перед торговыми сетями и отгружают продукцию в соответствии с подписанными контрактами. По словам первого замминистра Оксаны Лут, бесперебойное обеспечение внутреннего рынка является приоритетной задачей. Она призвала производителей придерживаться исторического принципа поставок сахара – объем отгрузки конкретному потребителю должен определяться по среднему значению за последние три недели.

Также в ближайшее время планируется крупная поставка сахара-сырца в рамках национальной тарифной льготы в размере 300 тыс. тонн, что будет способствовать выравниванию баланса спроса и предложения на рынке.

На совещании были подняты вопросы обеспеченности аграриев семенным материалом, ценовой динамики на рынке детского питания, выполнения добровольных обязательств торговых сетей о самоограничении предельного уровня наценок и т. д. В завершении Министр отметил, что в Минсельхозе создан специальный штаб, на котором будут оперативно отрабатываться все возникающие вопросы.