9 марта в Саранске откроется фотовыставка Бориса Тишулина «Даньшино - территория возрождения»

9 марта в 11:00 в главном здании музея им. С. Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) состоится открытие фотовыставки члена Союза фотохудожников и журналистов России Б.А. Тишулина «Даньшино - территория возрождения».

Борис Алексеевич родился в г. Пензе в семье профессиональных музыкантов. Окончил Пензенское музыкальное училище по классу фортепиано и Московский институт культуры по специальности «оркестровое дирижирование». С 1992 года связал свою жизнь с журналистикой: работал в газетах «Наша Пенза», «Молодой Ленинец». Борис Тишулин участник многочисленных фотовыставок в Пензе, Заречном, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске. Профессионально работает во многих жанрах фотографии.

В экспозицию вошло почти 40 фоторабот, выполненных в репортажном жанре. Вдохновило Бориса на создание фотовыставки посещение Всероссийского историко-культурного фестиваля «ДаньшиноFest». Он буквально влюбился в село и оставил свой отзыв в книге гостей Даньшина, где написал: «Находясь здесь, ты погружаешься не только в мир красоты, но и доброты, и настоящего гостеприимства». Фотовыставка «Даньшино – территория возрождения»- возможность показать это удивительное место.

Открывают экспозицию поэтичные фотографии села, созданные в 2009-2010 гг. Они отражают деревенский неспешный ритм жизни. Затем идут художественные снимки, сделанные автором в 2019-2021 гг. В них фотограф показывает изменения, произошедшие в Даньшине. Объектив камеры фиксирует культурные события, проходящие в деревне, уделяет внимание слиянию ландшафта с арт-объектами и уникальной архитектурой, показывает теплые эмоции, восторг гостей «ДаньшиноFest». Через фотографии автор доносит мощную энергетику событий, запечатлевает национальные особенности народных обрядов и праздников, яркие выступления профессиональных творческих коллективов из разных регионов России, отражает эффектные показы высокой моды «ДаншиноFashion», где молодые дизайнеры представляют авторские коллекции, созданные по этническим мотивам.

Старинное мордовское село Даньшино основано в ХVIII веке ясачной мордвой из Темниковского уезда и находится в живописном месте Белинского района Пензенской области, где протекает река Чембар.

Ещё десять лет назад существовал риск, что Даньшино, как тысячи российских сел и деревень, может навсегда исчезнуть с карты России. Благодаря инициативе уроженца села Николая Николаевича Пиксина в 2016 году село обрело второе дыхание, изменилось, похорошело и стало центром развития мордовской культуры в Пензенской области. Здесь был построен Культурный центр «Даньшино - Райское поместье», на базе которого проводится ежегодный Всероссийский историко-культурный фестиваль «ДаньшиноFest».

Сейчас село - действительно «райское место», которое является центром притяжения для жителей Пензенской области, гостей из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Это территория с богатейшей флорой и фауной, здесь переплетаются прошлое, настоящее и будущее. Полноценный этнокультурный центр - наглядный пример того, как можно наладить перспективное развитие сельских территорий и мест проживания этнических групп в России, одновременно учитывая и продвигая местные традиции.